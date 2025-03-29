مُلاك ليفربول يخططون للاستحواذ على نادِ إسباني

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف تقرير عن رغبة مُلاك نادي ليفربول الإنجليزي "مجموعة فينواي الرياضية" في الاستحواذ على نادِ مالاجا الإسباني الذي ينشط بالدرجة الثانية.

وذكرت صحيفة "ذا أثليتك"، عبر تقرير لها اليوم السبت، أن وفد من "مجموعة فينواي الرياضية" قد زار منشآت النادي الإسباني في فبراير الماضي؛ لتقييم إمكانية الاستحواذ.

ويمتلك رجل الأعمال القطري الشيخ عبدالله آل ثاني نسبة 51% من أسهم النادي فيما تمتلك مجموعة بلو باي الإسبانية للفنادق والعقارات نسبة الـ 49% المتبقية.

وأشار التقرير إلى أن المباحثات حالية بين الطرفين تدور حول 83 مليون جنيه إسترليني كقيمة للصفقة في ظل معاناة النادي من أزمة مالية بداية من عام 2019.

ويحتل فريق مالاجا المركز 15 بجدول ترتيب دوري الدرجة الثانية الإسباني برصيد 42 نقطة بفارق الأهداف عن ديبورتيفو صاحب المركز 14 ونقطة عن سبورتنج خيخون صاحب المركز 16.

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