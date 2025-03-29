كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف تقرير عن نتائج التحقيق الذي أُجراه مسؤولو نادي مانشستر سيتي مع نجمهم الأيرلندي هالاند بخصوص الاعتداء على تميمة النادي.

وذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية عبر تقرير لها اليوم السبت، أن السيدة التي ترتدي تميمة نادي مانشستر سيتي قد اتهمت هالاند بإصابتها بارتجاج في المخ بعد تسديد الكرة برأسها قبل مباراة ساوثهامبتون في أكتوبر الماضي.

وأشارت الصحيفة ذاتها إلى أن نادي مانشستر سيتي برأ لاعبه هالاند من الواقعة، فيما اتخذ قرارًا بعدم تجديد التعاقد مع السيدة التي ترتدي زي تميمة النادي.

وهو ما دفع المرأة لتقديم بلاغ إلى الشرطة تتهم مانشستر سيتي بحماية هالاند.

وشارك اللاعب صاحب الـ 24 بقميص سيتي بـ 39 مباراة سجل خلالها 29 هدفًا وصنع 4.

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