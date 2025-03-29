محمد عبد المنعم ضمن قائمة نيس لمواجهة موناكو بالدوري الفرنسي

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن المدير الفني لنادي نيس الفرنسي، فرانك هايس القائمة التي سيخوض بها مباراة موناكو بالدوري الفرنسي.

ويحل فريق نيس ضيفًا على نظيره موناكو عند 10:05 مساء اليوم السبت ضمن منافسات الجولة 27 من الدوري الفرنسي.

وشهدت قائمة نيس تواجد المحترف المصري بصفوف الفريق محمد عبد المنعم بعد مشاركته مع منتخب مصر خلال فترة التوقف الدولي أمام إثيوبيا وسيراليون.

ويحتل فريق نيس المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 47 نقطة بفارق الأهداف عن موناكو صاحب المركز الثالث.

وشارك المدافع المصري الدولي بقميص نيس في الموسم الجاري بـ 15 مباراة لم يسجل أو يصنع خلال 1148 دقيقة لعب.

اقرأ أيضًا:

وفاة نجم المصري والمنتخب السابق السيد عيد

قرار من بيسيرو بعد تخطي عقبة سيراميكا كليوباترا