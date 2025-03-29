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خاص.. مصراوي يكشف الحكم المصري الوحيد في كأس العالم للأندية

12:47 ص السبت 29 مارس 2025
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كتب - يوسف محمد:

أعلن الكابتن توفيق السيد نائب رئيس لجنة الحكام السابق بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن اختيار الحكم الدولي محمود عاشور، ضمن قائمة الحكام المختارين لبطولة كأس العالم للأندية.

وقال توفيق السيد في تصريحات خاصة لمصراوي: "حدث تواصل معي من قبل محمود عاشور الحكم المصري، وأكد لي أنه تم إرسال ميل إليه من قبل لجنة الحكام بالاتحاد الدولي لكرة القدم، لإخباره باختياره ضمن قائمة الحكام المختارين في بطولة كأس العالم 2025".

وأضاف: "عاشور هو الحكم المصري الوحيد الذي تم إرسال ميل إليه من قبل الاتحاد الدولي للتواجد في كأس العالم للأندية، مما يعني أنه سيكون الحكم المصري الوحيد المتواجد في البطولة".

واختتم السيد تصريحاته: "عاشور سيتواجد في كأس العالم، كحكم على تقنية الفار".

وتقام بطولة كأس العالم للأندية 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية، بداية من 14 يونيو المقبل حتى 13 من يوليو.

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كأس العالم للأندية محمود عاشور الحكم الدوري المصري محمود عاشور بطولة كأس العالم للأندية
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