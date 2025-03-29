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لماذا يمكن أن يلعب نجل كريستيانو رونالدو لمنتخب الرأس الأخضر؟

09:00 ص السبت 29 مارس 2025
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  • عرض 8 صورة
    كريستيانو رونالدو وابنه جونيور
  • عرض 8 صورة
    كريستيانو رونالدو وابنه جونيور
  • عرض 8 صورة
    كريستيانو رونالدو ونجله جونيور لاعبا النصر السعودي
  • عرض 8 صورة
    نجل كريستيانو رونالدو
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    نجل كريستيانو رونالدو في شوارع الرياض
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    رونالدو وجوريجنا مع جونيور
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    رونالدو وكريستيانو جونيور نجله
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كتبت-هند عواد:

يمتلك جونيور نجل البرتغالي كريستيانو رونالدو، ميزة تمثيل 5 منتخبات مختلفة، بجانب منتخب البرتغالي الذي يلعب له والده الذي يقترب من إتمام عامه الـ40.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن كريستيانو "جونيور" صاحب الـ14 عاما، يمكن أن يمثل المنتخب الأمريكي، إذ أنه ولد في مدينة سان دييجو بكاليفورنيا في عام 2010.

وتتيح الإقامة خيارات أخرى لجونيور، إذ أنه يمكن له تمثيل منتخب إنجلترا؛ لأن كريستيانو مثل مانشستر سيتي لمدة 6 سنوات، إضافة إلى عامين آخرين، وهكذا يمكن أن نرى نجل أسطورة البرتغال رفقة جود بيلينجهام.

وبالنظر إلى شرط الإقامة، فإن كريستيانو جونيور يملك أيضًا خيار تمثيل منتخب إسبانيا، بعدما قضى رونالدو فترة تاريخية بين جدران ريال مدريد، منذ وصوله في عام 2009، علمًا بأن الابن قضى 8 سنوات من طفولته في الأراضي الإسبانية، بعدد سنوات احتراف والده بقميص الميرينجي.

وأضاف تقرير "ماركا"، أن القانون الإسباني يتيح لمن يعيش في البلاد 3 سنوات قبل سن العاشرة، يمكنه الحصول على الجنسية، وهو ما يمكن أن يفعله جونيور، إذ أنه كان مع والده طوال فترته في ريال مدريد.

لماذا يمكن لنجل كريستيانو رونالدو اللعب لمنتخب الرأس الأخضر؟

كانت المفاجأة في التقرير السابق، أن كريستيانو جونيور يمكنه ارتداء قميص منتخب الرأس الأخضر الأفريقي.

وأشار تقرير "ماركا"، إلى أن كريستيانو جونيور قد يلعب لمنتخب الرأس الأخضر؛ بسبب أصول عائلته وجدة والدة رونالدو إيزابيل دا بيدادي، التي تعود للقارة الأفريقية.

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كريستيانو رونالدو ونجله كريستيانو جونيور نجل كريستيانو رونالدو لعب نجل كريستيانو لمنتخب الرأس الأخضر
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