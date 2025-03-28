كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم إقالة المدير الفني لمنتخب بلاده دوريفال جونيور عن منصبه بعد الخسارة برباعية مقابل هدف أمام نظيره الأرجنتيني بالجولة 14 من تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وذكر الاتحاد البرازيلي، عبر بيان رسمي صادر اليوم الجمعة، أن دوريفال صاحب الـ 62 عاماً لم يعد مدربًا بعد للمنتخب، متقدمين له بالشكر عن الفترة التي قضاها مع المنتخب والتوفيق في مسيرته المهنية المقبلة.

وأوضح الاتحاد البرازيلي عبر البيان ذاته: "ومن الآن فصاعدًا نعمل على إيجاد البديل له".

وكان دوريفال جونيو قد تولى قيادة منتخب البرازيل في يناير 2024 ليخوض معه 16 مباراة فاز خلالها بـ 7 مباريات وتعادل في 6 وخسر بـ 3.

ويحتل منتخب البرازيل المركز الرابع بجدول ترتيب مجموعته بتصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم برصيد 21 نقطة بفارق الأهداف عن منتخب أوروجواي صاحب المركز الثالث وكذلك عن باراجواي صاحب المركز الخامس.

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