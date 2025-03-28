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"إلغاء هدف التعادل".. الجزيرة يخسر في الدوري الإماراتي بمشاركة محمد النني (فيديو)

11:02 م الجمعة 28 مارس 2025

محمد النني

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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

خسر فريق الجزيرة بهدف نظيف على يد نظيره خورفاكان خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة 19 من الدوري الإماراتي.

وسجل هدف اللقاء المحترف المغربي بصفوف خورفكان، طارق تيسودالي بالدقيقة 38 من عمر اللقاء.

وشهدت المباراة مشاركة المحترف المصري بصفوف الجزيرة محمد النني أساسياً.

وكان حكم المباراة قد ألغى هدفاً سجله فريق الجزيرة بعد الرجوع لتقنية الفيديو.

ورفع فريق خورفكان رصيده بهذا الفوز إلى النقطة 27 في المركز السابع بجدول ترتيب الدوري الإماراتي فيما توقف رصيد الجزيرة عند النقطة 30 في المركز الرابع بفارق نقطة عن الوحدة صاحب المركز الثالث.

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محمد النني الجزيرة الإماراتي الدوري الإماراتي
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