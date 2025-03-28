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"قبل مواجهة إيفرتون".. محمد صلاح ينشر فيديو من داخل الجيم

10:58 م الجمعة 28 مارس 2025
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كتب - يوسف محمد:

يواصل النجم المصري محمد صلاح استعداداته، للعودة للمشاركة في المباريات رفقة فريق ليفربول، في الدوري الإنجليزي "البريميرليج"، بعد العودة من فترة التوقف الدولي.

ونشر النجم المصري، فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات "X" تويتر سابقا، خلال قيامه ببعض التدريبات البدنية داخل صالة الجيم.

ويلاقي فريق ليفربول نظيره برايتون يوم الأربعاء المقبل، في إطار منافسات بطولة الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

ويحتل النجم المصري صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي، خلال الموسم الحالي برصيد 27 هدفا وبفارق 6 أهداف عن صاحب المركز الثاني إيرلينج هالاند صاحب الـ 21 هدفا.

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محمد صلاح فريق ليفربول الإنجليزي موعد مباراة ليفربول وإيفرتون الدوري الإنجليزي
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