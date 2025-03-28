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جائزة جديدة لإيسكو في الدوري الإسباني

09:23 م الجمعة 28 مارس 2025
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    لاعبو اسبانيا ايسكو (وسك) ودافيد سيلفا (يسار) وياغو اسباس يحتفلون بتسجيل هدف في مرمى اسرائيل، على ملعب ال مولينون في خيخون الجمعة 24 آذار/مارس 2017
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    إيسكو
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كتب - يوسف محمد:

توج النجم الإسباني فرانشيسكو إيسكو، لاعب فريق ريال بيتيس الإسباني بجائزة أفضل لاعب، في الدوري الإسباني خلال شهر مارس الجاري.

وتفوق النجم الإسباني في سباق الحصول على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإسباني خلال شهر مارس الجاري، على كلا من: "مبابي (ريال مدريد)، بيدرو دياز (رايو فايكانو)، عمر صادق (فالنسيا)، ماركوس ألونسو (سيلتا فيجو)".

وتعد هذه المرة الأولى التي يتمكن فيها إيسكو، من حصد جائزة لاعب الشهر في الدوري الإسباني لكرة القدم.

وقاد إيسكو فريقه ريال بيتيس لتحقيق الفوز، في 3 مباريات خاضهم الفريق في شهر مارس الجاري، وتمكن خلالهم من المساهمة في ثلاثة أهداف بواقع تسجيل هدفين وصناعة هدف.

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فرانشيسكو إيسكو ريال بيتيس الدوري الإسباني جائزة لاعب الشهر في الدوري الإسباني
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