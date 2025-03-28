"بعد أنباء اقتراب مدرب الهلال".. الاتحاد البرازيلي يقترب من إقالة مدربه

كتب - نهى خورشيد

قرر الاتحاد البرازيلي لكرة القدم إقالة دوريفال جونيور من تدريب المنتخب الأول، عقب الهزيمة الثقيلة أمام الأرجنتين (4-1) في تصفيات كأس العالم 2026.

ووفقًا لموقع "UOL" جاء القرار بعد اجتماع بين مسؤولي الاتحاد والمدرب، إذ أبدت الإدارة عدم رضاها عن تراجع الأداء، خاصة بعد البداية الجيدة أمام إنجلترا وإسبانيا وديًا، كما ساهمت نتائج كوبا أمريكا في تعجيل رحيله.

وأشارت التقارير الصحفية خلال الأيام الماضية إلى دخول البرتغالي خورخي جيسوس مدرب الهلال السعودي الحالي على رأس قائمة المرشحين لتولي تدريب السامبا خلال الفترة المقبلة.

وفي سياق متصل، يحتل منتخب البرازيل المركز الرابع بجدول ترتيب تصفيات المونديال برصيد 21 نقطة، بفارق 10 نقاط عن منتخب الأرجنتين صاحبة الصدارة.