مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس مصر

الزمالك

0 0
21:30

سيراميكا كليوباترا

كأس مصر

بيراميدز

3 0
21:30

البنك الاهلي

الدوري الفرنسي

ستراسبورج

0 0
21:45

ليون

الدوري البرتغالي

جل فيسنتي

- -
22:15

بنفيكا

جميع المباريات

إعلان

"بعد أنباء اقتراب مدرب الهلال".. الاتحاد البرازيلي يقترب من إقالة مدربه

09:09 م الجمعة 28 مارس 2025

دوريفال جونيور

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - نهى خورشيد

قرر الاتحاد البرازيلي لكرة القدم إقالة دوريفال جونيور من تدريب المنتخب الأول، عقب الهزيمة الثقيلة أمام الأرجنتين (4-1) في تصفيات كأس العالم 2026.

ووفقًا لموقع "UOL" جاء القرار بعد اجتماع بين مسؤولي الاتحاد والمدرب، إذ أبدت الإدارة عدم رضاها عن تراجع الأداء، خاصة بعد البداية الجيدة أمام إنجلترا وإسبانيا وديًا، كما ساهمت نتائج كوبا أمريكا في تعجيل رحيله.

وأشارت التقارير الصحفية خلال الأيام الماضية إلى دخول البرتغالي خورخي جيسوس مدرب الهلال السعودي الحالي على رأس قائمة المرشحين لتولي تدريب السامبا خلال الفترة المقبلة.

وفي سياق متصل، يحتل منتخب البرازيل المركز الرابع بجدول ترتيب تصفيات المونديال برصيد 21 نقطة، بفارق 10 نقاط عن منتخب الأرجنتين صاحبة الصدارة.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الاتحاد البرازيلي لكرة القدم دوريفال جونيور منتخب البرازيل السامبا خورخي جيسوس تصفيات كأس العالم 2026
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

دراما رمضان 2025.. صراع المشاهدات يشتعل بين "جوجل، السوشيال ميديا، والمنصات الرقمية"
اختَر الأفضل في دراما رمضان 2025.. شارك في استفتاء "مصراوي" الآن
أطواق نجاة ولافتات تحذيرية.. كيف استعدت شواطئ الإسكندرية لعيد الفطر؟