"ضمن حملة إعلانية".. محمد صلاح يفاجئ فتيات سيفون رينجرز بزيارة تحفيزية

كتب - نهى خورشيد

بالشراكة مع أديداس زار الدولي المصري محمد صلاح نجم الفريق الكروي بنادي ليفربول الإنجليزي،لاعبات فريق سيفتون بارك رينجرز، وذلك في خطوة ضمن حملة "Sideline Essentials" تهدف إلى خلق بيئة رياضية داعمة وخالية من الضغوط السلبية.

وظهر محمد صلاح خلال زيارته لتدريبات الفريق بمركز تيبر لكرة القدم، مقدماً نصائح وتحفيزًا للاعبات، حيث قال:"في أي مباراة كرة قدم، هناك دائمًا ضغوط للأداء أمام الزملاء، المدربين، الجماهير، وحتى أمام نفسك، ولهذا فإن وجود شخص يؤمن بك أمر في غاية الأهمية".

وأضاف:"إن التشجيع هو المفتاح الأساسي لإطلاق الإمكانات، وأحيانًا ما يبدو كأنه مساعدة قد يكون له تأثير سلبي، لذا من الرائع رؤية أديداس تقدم مبادرة مفيدة، بغض النظر عن الرياضة أو المستوى، نحن جميعًا بحاجة إلى دعم إيجابي".

ويعتبر نادي سيفتون بارك رينجرز هو نادٍ مجتمعي لكرة القدم للفتيات في ليفربول.