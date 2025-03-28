تقارير تكشف مصير مدرب المنتخب البرازيلي بعد الهزيمة من الأرجنتين برباعية

كتب - يوسف محمد:

كشفت العديد من التقارير الصحفية البرازيلية اليوم، أن المسؤولين داخل الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، قرروا الاستغناء عن المدير الفني للمنتخب الأول دوريفال جونيور.

وذكر موقع "UOL" البرازيلي، أنه تم عقد اجتماع ظهر اليوم بين المسؤولين بالاتحاد البرازيلي والمدير الفني للمنتخب دوريفال جونيور، وسط رغبة من قبل المسؤولين بالاستغناء عن المدرب.

وأشار الموقع ذاته، أن السبب الأساسي والنقطة الفاصلة في رحيل دوريفال عن المنتخب البرازيلي، هى الهزيمة الكبيرة التي تلقاها منتخب السليساو برباعية أمام منتخب الأرجنتين.

وكان المنتخب الأرجنتيني تلقى الهزيمة بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بينهما في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

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