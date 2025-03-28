مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس مصر

الزمالك

0 0
21:30

سيراميكا كليوباترا

كأس مصر

بيراميدز

3 0
21:30

البنك الاهلي

الدوري الفرنسي

ستراسبورج

0 0
21:45

ليون

الدوري البرتغالي

جل فيسنتي

- -
22:15

بنفيكا

جميع المباريات

إعلان

تقارير تكشف مصير مدرب المنتخب البرازيلي بعد الهزيمة من الأرجنتين برباعية

07:49 م الجمعة 28 مارس 2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    مدرب المنتخب البرازيلي (2) (1)
  • عرض 4 صورة
    ميليتاو لاعب منتخب البرازيل (2)
  • عرض 4 صورة
    رافينيا لاعب منتخب البرازيل ونادي برشلونة
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - يوسف محمد:

كشفت العديد من التقارير الصحفية البرازيلية اليوم، أن المسؤولين داخل الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، قرروا الاستغناء عن المدير الفني للمنتخب الأول دوريفال جونيور.

وذكر موقع "UOL" البرازيلي، أنه تم عقد اجتماع ظهر اليوم بين المسؤولين بالاتحاد البرازيلي والمدير الفني للمنتخب دوريفال جونيور، وسط رغبة من قبل المسؤولين بالاستغناء عن المدرب.

وأشار الموقع ذاته، أن السبب الأساسي والنقطة الفاصلة في رحيل دوريفال عن المنتخب البرازيلي، هى الهزيمة الكبيرة التي تلقاها منتخب السليساو برباعية أمام منتخب الأرجنتين.

وكان المنتخب الأرجنتيني تلقى الهزيمة بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بينهما في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

أقرأ أيضًا:

ريال مدريد يعلن قائمته لمواجهة ليجانيس في الليجا

برشلونة يعلن تفاصيل إصابة داني أولمو لاعب الفريق

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

منتخب البرازيل مدرب منتخب البرازيل هزيمة مدرب منتخب البرازيل البرازيل والأرجنتين هزيمة البرازيل برباعية من الأرجنتين
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

دراما رمضان 2025.. صراع المشاهدات يشتعل بين "جوجل، السوشيال ميديا، والمنصات الرقمية"
اختَر الأفضل في دراما رمضان 2025.. شارك في استفتاء "مصراوي" الآن
أطواق نجاة ولافتات تحذيرية.. كيف استعدت شواطئ الإسكندرية لعيد الفطر؟