ريال مدريد يعلن قائمته لمواجهة ليجانيس في الليجا

كتب - نهى خورشيد:

أعلن كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، قائمة الفريق لمواجهة ليجانيس غدًا السبت ضمن الجولة الـ29 من عمر مسابقة الدوري الإسباني على ملعب سانتياجو برنابيو.

وضمّت القائمة القوة الضاربة للفريق، إذ تواجد كل من مبابي، فينيسيوس، رودريجو، بيلينجهام، ومودريتش، إلى جانب باقي العناصر الأساسية، والتي جاءت كالأتي:

في مركز حراسة المرمى: لونين، فران جونزاليس، سيرجيو ميستري.

في خط الدفاع: ألابا، لوكاس فاسكيز، فاييخو، فران جارسيا، روديجر، أسينسيو، دييجو أجوادو.

في خط الوسط: بيلينجهام، كامافينجا، فالفيردي، مودريتش، تشواميني، أردا جولر.

في خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، مبابي، رودريجو، إندريك، إبراهيم دياز.

ويدخل الملكي المباراة وهو في المركز الثاني برصيد 60 نقطة، بفارق 3 نقاط عن برشلونة المتصدر، ويأمل في تحقيق الفوز لمواصلة المنافسة على اللقب.