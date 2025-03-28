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"عذاب وتضخم القلب".. تفاصيل مروعة في وفاة دييجو مارادونا (صور)

01:59 م الجمعة 28 مارس 2025
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  • عرض 12 صورة
    مارادونا
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    اللحظة التي عرض فيها المدعي العام فيراري صورة جثة مارادونا في الجلسة الأولى من المحاكمة
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    سيارة الشرطة العلمية التي توجهت إلى حي سان أندريس في تيغري لإجراء تشريح لجثة مارادونا_Easy-
  • عرض 12 صورة
    الأرجنتيني دييجو مارادونا
  • عرض 12 صورة
    مارادونا
  • عرض 12 صورة
    مارادونا
  • عرض 12 صورة
    الأرجنتيني مارادونا
  • عرض 12 صورة
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    مارادونا والاحتفال بلقب كأس العالم
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كتب - محمد القرش:

يخضع سبعة من العاملين في المجال الطبي للمحاكمة بتهمة القتل غير العمد، بعد وفاة الفائز بكأس العالم عام 1986 إثر نوبة قلبية عن عمر يناهز 60 عامًا في عام 2020، حيث كانت أولى الجلسات اليوم الجمعة.

وقبل دقائق من دخول الشاهد الأول في اليوم، غادرت جانا مارادونا (28) قاعة المحكمة، وحذر قضاة المحكمة الجنائية الثالثة في سان إيسيدرو من أنه سيتم عرض صور صعبة، مما قد يمس مشاعر الحاضرين، وخاصة أقارب دييجو أرماندو مارادونا.

تفاصيل مروعة في وفاة مارادونا

ووفقا لصحيفة "كلارين" فإن القاضي أرغم الصحافيون على وضع هواتفهم المحمولة جانباً، وحُذِّروا من أن التسجيل ممنوع، ولأول مرة، يتم عرض صور ومقاطع فيديو لعملية تشريح جثة مارادونا.

وبعد خروج جانا، وقف المفوض الرئيسي مدير الطب القانوني في هيئة الرقابة على الشرطة العلمية في وقت وفاة مارادونا أمام القضاه، كارلوس ماوريسيو كاسينيلي، بخبرة 36 ​​عامًا وأكثر من ثمانية آلاف عملية تشريح.

وكان كاسينيلي محددًا في روايته: "مات المريض في عذاب"، وقد نُطقت هذه العبارة عندما أظهر صور قلب مارادونا وهو مصابا بجلطات دماغية.

ولم يحدد الطبيب المختص مدة معاناة مارادونا من الألم. وقال "يعتمد الأمر على حالة المريض".

وقال الطبيب الشرعي إن "وزن القلب بلغ 503 جرامات، أي ضعف الوزن الطبيعي"، وزعم أيضًا أن وزن الرئتين زاد عن 150 جرامًا، وأوضح أن الأعضاء الأخرى التي كانت أثقل من المعدل الطبيعي هي الكلى.

وأضاف: "الماء الذي كان داخل بطنه وكلا الجنبتين وقلبه لم يكن طبيعيا ابدا، حيث لم يحدث هذا في يوم أو ساعة".

واختتم: "كان في غرفة مظلمة مع سرير في المنتصف ومرحاض متنقل، لكن لم يكن يبدو مكانًا مناسبًا لما علمنا لاحقًا أنه مستشفى منزلي".

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دييجو مارادونا تفاصيل مروعة في وفاة مارادونا مارادونا كأس العالم تفاصيل وفاة مارادونا
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