براءة لاعب برشلونة السابق من تهمة الاعتداء الجنسي

كتب - محمد القرش:

برأت محكمة العدل في كاتالونيا اللاعب السابق لمنتخب البرازيل ونادي برشلونة، داني ألفيش، من تهمة الاعتداء الجنسي.

براءة ألفيش من تهمة الاعتداء الجنسي

ووفقا لصحيفة "آس" الإسبانية، فإن المحكمة العليا رأت أن شهادة الشابة غير كافية لتأييد إدانة لاعب كرة القدم السابق، وبالتالي فإن افتراض براءته يسود.

وكانت المحكمة قد حكمت على ألفيش بالسجن لمدة أربع سنوات ونصف بتهمة الاعتداء الجنسي على امرأة شابة في ملهى ساتون الليلي في ديسمبر 2022.

وأوضح الصحيفة أن المحكمة أيدت بالإجماع الاستئناف الذي تقدم به محامي الظهير البرازيلي، ورفضت الاستئنافات التي تقدمت بها النيابة العامة، والتي سعت إلى تشديد العقوبة إلى 9 سنوات سجنا نافذا، والاستئنافات التي تقدمت بها النيابة الخاصة ، والتي سعت إلى تشديد العقوبة إلى 12 عاما.

وأشار الحكم أيضًا إلى عدم موثوقية شهادة المشتكية ويضيف أنه نظرًا "لعدم كفاية الأدلة"، فإنه يأمر بإلغاء الحكم والبراءة وإلغاء التدابير الاحترازية.

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