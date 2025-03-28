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"ترك زفافه لإنقاذ فريقه وواجه العنصرية".. قصة أسطورة جنوب أفريقيا جومو سونو

01:08 م الجمعة 28 مارس 2025
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كتبت-هند عواد:

في العاشر من فبراير عام 1979، حدث أكثر مشهد درامي في تاريخ كرة القدم، عندما قرر الجنوب أفريقي جومو سونو ترك عروسه وخلع ملابس زفافه والذهاب إلى ملعب راند لاستكمال المباراة مع فريقه.

جومو سونو، المعروف بـ"الأمير الأسود لكرة القدم في جنوب أفريقيا"، يعتبر من أحد أفضل لاعبي كرة القدم في أفريقيا على مر العصور، وبدأت مسيرته مع فريق نيويورك كوزموس، قبل الانتقال إلى أورلاندو بايرتس.

وجد جومو سونو في فترة كانت جنوب أفريقيا فيها محظورة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بسبب الفصل العنصري، وعلى الرغم من مسيرته مع الأندية إلا أنه لم يمثل منتخب بلاده في أي تجمع قاري أو دولي.

وفي يوم زفافه، أقيمت مباراة بين الفريق "الأبيض" هايلاندرز باركس ضد النادي الذي يضم لاعبين "سود" وهو أورلاندو بيراتس والذي يلعب في صفوفه جومو سومو، إلا أنه اعتذر ورفض تأجيل حفل زفافه، وفقا لموقع "the Sunday News".

وذكر الموقع، أن جومو سونو علم بتأخر فريقه في بداية المباراة بهدفين، مع توسل المذيع بالانضمام إليهم لو كان يسمع ما يحدث، ليقرر أسطورة كرة القدم التخلي عن عروسه والذهاب إلى المباراة، ويقول عن هذه اللحظة: "تخيلوا شعوي، كان أسعد يوم في حياتنا، ثم أخبرني حماي بالخبر وشعرت بالحزن، لهذا أدركت أن علي اتخاذ قرار".

ووصل جومو سونو إلى الملعب في التوقيت المناسب، وشارك في الشوط الثاني، وتمكن من صناعة ثلاثة أهداف وسجل هدفا، ليفوز فريقه بنتيجة 4-2، ليعود بعدها سونو متأخرا إلى حفل زفافه.

وبعد خمس سنوات من هذه الواقعة، قام سونو شراء نادي هايلاندرز باركس المخصص للبيض فقط، وكان ذلك قبل أحد عشر عاما من نهاية نظام الفصل العنصري.

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