كيف تسبب "الكوكايين" في حرمان لاعب تشيلسي السابق من الكرة الذهبية؟

كتبت-هند عواد:

زعم المهاجم الروماني أدريان موتو لاعب تشيلسي السابق، أنه كان يمكنه الفوز بجائزة الكرة الذهبية بكل سهولة، إذا لم يتعرض لما واجهه خلال مسيرته.

وشهدت مسيرة أدريان موتو مع تشيلسي، خلافا مع المدير الفني جوزيه مورينيو، قبل أن يتم إيقافه لمدة 8 أشهر بعد اختباره الإيجابي للكوكايين.

وقال نجم تشيلسي السابق، في حوار أجراه مع تيلجراف: "تناول الكوكايين خلال فترة وجودي في تشيلسي كان أسوأ قرار يمكن أن أتخذه في مسيرتي. كنت وحيداً وحزيناً، ولكن لا الاكتئاب ولا أي شيء آخر يبرر أفعالي، سياسة تشيلسي تجاه المخدرات كانت عدم التسامح على الإطلاق. وأعتقد أن ذلك أمر عادل".

وأضاف: "لقد ارتكبت خطأً، وحِدت عن المسار، ودفعت الثمن غاليًا. لقد أُخِذت على حين غرة. لم أكن معتاداً على تلك الحياة. لم أكن مستعداً، وصلت إلى تشيلسي في وقت كان مضطربًا في حياتي الشخصية، ووجدت نفسي محاطًا بالكثير من الأعذار والأكاذيب. كنت صغيرًا جدًا ووحيدًا جدًا."

واختتم تصريحاته: "أعتقد أنني لأكثر من موسم، كنت من بين أفضل اللاعبين في العالم، لذلك كان بإمكاني الفوز بالكرة الذهبية بسهولة. لكن القرارات الخاطئة منعتني من ذلك. أحاول ألا ألوم نفسي على هذا الأمر."

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