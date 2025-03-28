"يمكن أن تستضيفها مصر".. النصر السعودي يغيب عن البطولة العربية

كتبت-هند عواد:

يؤجل نادي النصر السعودي، قراره النهائي بخصوص المشاركة في البطولة العربية، المقرر إقامتها في مصر من 25 يوليو حتى 11 أغسطس 2025، وفقا للتقارير الصحفية.

وذكرت صحيفة "الرياضية" السعودية، أن النصر لن يشارك في البطولة العربية المقرر إقامتها في مصر بسبب ضغط مباريات الموسم الجديد.

وأشار التقرير ذاته، إلى أن القرار النهائي للنصر سيتم إصداره مع وصول الخطاب الرسمي من اللجنة المنظمة للبطولة العربية.

ومن جانبها، ذكرت صحيفة الشرق الأوسط السعودية، أن مصر ستستضيف البطولة العربية، بمشاركة 25 فريقا.

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