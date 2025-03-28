ليفربول يستقر على بديل نجم الفريق بعد اقتراب انتهاء تعاقده

كتب - محمد القرش:

استقر نادي ليفربول على بديل نجم الفريق، أسكندر أرنولد، بعد اقتراب عقده من الانتهاء، حيث ينتهي مع نهاية موسم 2024/25 الجاري.

ووفقا لصحيفة "ذا صن" الإنجليزي، فإن الريدز يسعى للتعاقد مع لاعب يوفنتوس، أندريا كامبياسو، وقد يواجه منافسة شرسة مع مانشستر سيتي على ضم اللاعب.

وخلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، انتشرت العديد من الأنباء عن اقتراب السيتي من التعاقد مع الظهير الإيطالي، لكن لم تكتمل الصفقة.

يُذكر أن هناك 3 نجوم فشل ليفربول حتى الآن في التوصل إلى إتفاق معهم من أجل تجديد التعاقد الذي ينتهي في يونيو 2025، محمد صلاح وألسكندر أرنولد وفيرجيل فان دايك.

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