بينهم محمد صلاح.. لجنة الاستقطاب بالدوري السعودي تستهدف سداسي عالمي

كتبت-هند عواد:

تستهدف لجنة الاستقطاب في مسابقة الدوري السعودي للمحترفين، ضم سداسي عالمي خلال الانتقالات الصيفية المقبلة، لأحد أنديتها (الهلال – الاتحاد – النصر – الأهلي).

وذكرت صحيفة "اليوم" السعودية" نقلا عن الصحفي الإيطالي الموثوق بن جاكوبز، أن لجنة الاستقطاب تستهدي السداسي التالي، محمد صلاح وداروين نونيز ثنائي ليفربول، فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد، جابرييل لاعب أرسنال، محمد قدوس لاعب وست هام يونايتد، إضافة إلى كيفن دي بروين لاعب مانشستر سيتي.

وأضافت الصحيفة، أن محمد قدوس أحد أبرز الأسماء التي يرغب النصر في ضمها، ويجهز عرضا قيمته 84 مليون يورو.

وينتهي عقد محمد صلاح مع ليفربول بنهاية الموسم الحالي، ولم يتوصل الثنائي لأي اتفاق حتى الآن بشأن تجديد تعاقده مع الريدز.

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