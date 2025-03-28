"بعد هدف ليفاندوفسكي".. جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني

كتب - محمد عبد السلام:

واصل روبرت ليفاندوفسكي مهاجم فريق برشلونة الإسباني، تربعه على صدارة ترتيب هدافي الدوري الإٍباني لكرة القدم، بعد تسجيله هدف في فوز فريقه أمس على حساب أوساسونا بثلاثية.

ويحتل ليفاندوفسكي صدارة ترتيب هدافي الدوري الإسباني، برصيد 23 هدفا، بفارق ثلاثة أهداف عن كليان مبابي لاعب ريال مدريد صاحب المركز الثاني ب 20 هدف.

جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني

1- ليفاندوفسكي - برشلونة - 23 هدفا

2- كيليان مبابي - ريال مدريد - 20 هدفا

3- أنتي بوديمير - أوساسونا - 15 هدفا

4- رافينيا - برشلونة - 13 هدفا

5- أويهين سانسيت - أتلتيك بلباو - 13 هدفا

6- أيوزي بيريز - فياريال - 11 هدفا

7- ألكسندر سورلوث - أتلتيكو مدريد - 11 هدفا