فوز برشلونة بثلاثية.. نتائج مباريات أمس الخميس 27 مارس

كتب - محمد عبد السلام:

أقيمت أمس الخميس 27 مارس، العديد من المباريات في مختلف المسابقات والمنافسات حول العالم.

وشهدت مباريات أمس الخميس، تحقيق فريق برشلونة الفوز على حساب نظيره أوساسونا، بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل، ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وجاءت نتائج مباريات أمس الخميس كالتالي:

نتائج مباريات الدوري الإسباني

برشلونة ضد أوساسونا - (3-0)

نتائج مباريات الدوري الإماراتي

النصر ضد البطائح - (0-1)

بي ياس ضد العروبة - (2-1)

نتائج مباريات كأس العرش المغربي

الجيش الملكي ضد المغرب الفاسي - (2-1)

شباب بن جرير ضد النادي السالمي - (1-3)

نتائج مباريات كأس الجزائر

شباب تيموشنت ضد اتحاد العاصمة - (0-4)