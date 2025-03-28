مواعيد مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة

كتب - محمد عبد السلام:

تقام اليوم الجمعة الموافق 28 مارس الجاري، العديد من المباريات في مختلف المسابقات والمنافسات حول العالم.

ومن أبرز مباريات اليوم، هى إقامة مباراة بين الزمالك أمام نظيره سيراميكا كليوباترا، في نصف نهائي كأس مصر.

مواعيد مباريات الدوري الألماني

باير ليفركوزن ضد بوخوم - 9:30 مساء - بي إن سبورت

مواعيد مباريات كأس مصر

الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا - 9:30 مساء - أون تايم سبورت 1

بيراميدز ضد البنك الأهلي - 9:30 مساء - أون تايم سبورت 2

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي

ستراسبورج ضد أولمبيك ليون - 9:45 مساء - بي إن سبورت

مواعيد مباريات الشامبيونشيب

شيفيلد يونايتد ضد كوفنتري سيتي - 10:00 مساء