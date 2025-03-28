بالدوري الفرنسي.. القبض على لاعب اشتبك مع الجماهير بالسكين

كتب- محمد عبدالهادي:

شهدت مباراة إي بي مانوسك وبريانسون في دوري الدرجة الثانية الفرنسي، ضمن الجولة الـ 19، أحداثًا صادمة تشبه فيلم رعب.

ماذا حدث في الدوري الفرنسي؟

اشتعلت المباراة بعد تقدم بريانسون 4-1، ليُطرد أحد لاعبي مانوسك من المباراة، الذي قام بالاعتداء علي الجماهير في المدرجات.

ووفقًا لصحيفة "لو دوفيني ليبري" الفرنسية، بدلاً من أن يتوجه اللاعب المطرود إلى غرفة تبديل الملابس، أمسك بسكين وقفز نحو المدرجات في ملعب "لارجينتيير لا بيسي" ليواجه الجماهير الغاضبة.

تمكنت الجماهير ولاعبو فريق لارجينتييرلا بيسي الذين كانوا سيخوضون مباراتهم بعد المباراة من السيطرة على اللاعب، قبل أن تتوقف المباراة في الدقيقة 86 ولا تُستأنف بعد الحادثة.

وقد تم محاكمة اللاعب، الذي يمتلك سجلاً جنائيًا، وحكم عليه بالسجن لمدة 9 أشهر، ورغم الشهادات العديدة التي تؤكد استخدامه للسكين، نفى اللاعب هذه الاتهامات وأكد أنه لم يستخدم أي سكين في الشجار.