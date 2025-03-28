أحدهما إفريقي.. 5 منتخبات على طاولة كريستيانو جونيور لتمثيلها دوليًا

كتب- محمد عبدالهادي:

يواجه كريستيانو رونالدو جونيور، نجل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مفترق طرق مبكرًا في مسيرته الكروية، حيث يتعين عليه اتخاذ قرار حاسم بشأن المنتخب الذي سيمثله على المستوى الدولي.

وتعد تلك الخيارات المتعددة لنجل الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، هو نتيجة لتنقلاته العديدة بين البلاد، وهو ما يمنحه فرصة اختيار أكثر من منتخب لتمثيله دوليًا على الرغم من أن البرتغال تُعد الخيار الأكثر وضوحًا بالنظر إلى مسيرة والده.

5 منتخبات أمام كريستيانو جونيور لتمثيلها دوليًا

وفقًا لتقرير صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن المنتخب الأمريكي يُعد من الخيارات القوية، حيث وُلد كريستيانو جونيور في سان دييجو، ما يجعله مؤهلًا للعب للمنتخب الأمريكي.

من جهة أخرى، أكدت الصحيفة أن تمثيل منتخب إنجلترا يعد خيارًا متاحًا، نظرًا لفترة لعبه في صفوف ناشئي مانشستر يونايتد، لكنه يتطلب إجراءات قانونية إضافية.

ويضاف إلى ذلك، إمكانية حصوله على الجنسية الإسبانية، بما أن العائلة عاشت لفترة في إسبانيا حينما كان والده لاعبًا في صفوف ريال مدريد.

لكن يبقى الخيار البرتغالي الأكثر ترجيحًا، حيث يأمل الكثيرون أن يتبع خطى والده في تمثيل "برازيل أوروبا".

أما الخيار الخامس والمفاجئ فهو احتمال تمثيله منتخب الرأس الأخضر، هذا الخيار يعتمد على أصوله العائلية، حيث تنحدر جدته الكبرى، إيزابيل دا بيدادي، من هذه الدولة الأفريقية، مما يتيح له التقدم للحصول على الجنسية وتمثيل الفريق في المستقبل.