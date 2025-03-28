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برشلونة يقسو على أوساسونا بثلاثية في الدوري الإسباني

12:57 ص الجمعة 28 مارس 2025
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  • عرض 3 صورة
    خلال مباراة برشلونة وأوساسونا
  • عرض 3 صورة
    خلال مباراة برشلونة وأوساسونا
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كتب - محمد عبد السلام:

حقق نادي برشلونة فوزا كبيرا على حساب نظيره أوساسونا أمس الخميس 27 مارس، بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين بالدوري الإسباني.

وسجل ثلاثية برشلونة في اللقاء، كلا من فيران توريس في الدقيقة 11، داني ألمو من علامة الجزاء في الدقيقة 21، روبرت ليفاندوفيسكي في الدقيقة 77.

وبهذا الفوز رفع فريق برشلونة رصيده من النقاط، إلى النقطة رقم 63 نقطة في صدارة ترتيب الدوري الإسباني، بينما توقف رصيد أوساسونا عند النقطة رقم 33 في المركز الرابع عشر بجدول الترتيب.

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برشلونة يفوز على أوساسونا الدروي الإسباني برشلونة يقسو على أوساسونا بثلاثية
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