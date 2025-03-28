الدوري الهندي الممتاز بين الاستثمارات الكبرى وغياب الشهرة

كتبت-هند عواد:

ظل الدوري الهندي الممتاز لكرة القدم غائبا عن الساحة الرياضية لأكثر من قرن، لهيمنة رياضات أخرى مثل الكريكيت، على الرغم من وجود مشجعين لكرة القدم في بعض المناطق مثل كيرالا وكولكاتا، حسبما ذكرت صحيفة "ذا أثليتيك".

في العقد الأخير بدأ حلم تطوير كرة القدم في الهند، عن طريق الاستثمارات الضخمة، عندما قررت شركة "ريلاينس"، إحدى أكبر المجموعات الصناعية في الهند، إطلاق الدوري الهندي الممتاز لكرة القدم (ISL)، مستوحاة من نجاح الدوري الهندي الممتاز للكريكيت.

جذب الدوري الجديد فرقًا ضخمة ومدعومًا بنجوم عالميين، واستقطب استثمارات ضخمة، لكن ذلك لم يكن كافيًا لتغيير ملامح كرة القدم الهندية بسرعة، وكانت هناك حالات استياء لدى مشجعي الأندية التاريخية مثل موهون باجان وإيست بنغال، الذين شعروا بالإقصاء من الدوري الجديد، في حين صعدت فرق جديدة مثل "أتلتيكو دي كولكاتا".

وعلى الرغم من الاستثمارات الكبرى في المسابقة، إلا أنها ليست لديها نفس الشهرة في البلاد الأخرى، ففشلت بعض الأندية في تطوير اللاعبين الشباب، ومن جهة أخرى، شهدت بعض الأندية الجديدة مثل "حيدر آباد" تحولًا ملحوظًا عبر صفقات انتقالات ذكية وتطوير أكاديميات.

وذكرت صحيفة "ذا أثليتيك"، أنه رغم الطموحات الكبيرة، يبقى التحدي الأكبر في بناء قاعدة جماهيرية قوية، وسط سيطرة الكرة الأوروبية على اهتمام المشجعين في الهند، ويتجلى ذلك في الأرقام الضخمة لمتابعي الدوري الإنجليزي الممتاز في الهند، مما يشير إلى أن شغف كرة القدم المحلي قد يكون موازياً أو حتى أعلى من شغف كرة القدم في بعض الدول.

ويرجح التقرير أن أحد أبرز التحديات التي تواجهها كرة القدم الهندية هو غياب بنية تحتية حقيقية لتطوير اللاعبين الشباب، لكن مع الجهود المستمرة من الأكاديميات المحلية، مثل أكاديمية ريلاينس، وإطلاق دوريات للأطفال، بدأ الجيل الجديد من اللاعبين في الظهور.

ومع مرور الوقت، قد تتحسن أداءات المنتخب الهندي، الذي تأهل مرتين إلى كأس آسيا في السنوات الأخيرة، رغم غيابه المستمر عن كأس العالم.

اقرأ أيضًا:

"أهدر حق جمهوره وهدد اللقب بقوة".. إعلامي يوجه رسالة نارية لمجلس الأهلي

"وقع في بلاعة".. موقف غريب للحكم وجيه أحمد قبل 22 عاما