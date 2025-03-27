"بعد اعتذار كوت ديفوار".. مصر تستضيف كأس أمم إفريقيا للشباب 2025

كتب - نهى خورشيد

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" مساء اليوم الخميس بشكل رسمي، منح مصر شرف تنظيم كأس الأمم الإفريقية تحت 20 عامًا 2025، بعد اعتذار كوت ديفوار عن استضافة البطولة بسبب ظروف غير متوقعة.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم بالتعاون مع الحكومة المصرية قدم في وقت سابق طلب رسمي لاستضافة البطولة، ليحظى بالموافقة عقب انسحاب كوت ديفوار.

ومن المقرر أن تنطلق البطولة يوم 27 أبريل 2025، على أن تُقام المباراة النهائية يوم 18 مايو 2025.