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"عمل بالدوري المصري ودرب حامد".. ضمك السعودي يعلن رحيل مدربه

09:20 م الخميس 27 مارس 2025

نونو ألميدا

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كتب - نهى خورشيد

أعلن ضمك السعودي الذي يضم بين صفوفه الدولي المصري طارق حامد ، مساء اليوم الخميس رحيل مدربه البرتغالي نونو ألميدا، بعد تراجع النتائج خلال الفترة الأخيرة.

ونشر الحساب الرسمي لنادي ضمك عبر حساباته الرسمية على منصات التواصل الإجتماعي:"شكرًا نونو ألميدا على كل ما قدمت، تمنياتنا لك بالتوفيق في مشوارك القادم".

بعد الإعلان عن رحيل ألميدا بدقائق نشر حساب ضمك:"خالد العطوي مديرًا فنيًا لفارس الجنوب حتى نهاية الموسم".

وقاد ألميدا قبل رحيله الفريق السعودي في 12 مواجهة بمختلف المسابقات، حقق الفوز خلالهم في 3 مباريات وتعادل في مثلهما، وتلقى الهزيمة في 6 مواجهات.

والجدير بالذكر أن ألميدا سبق وتولى تدريب فاركو في الدوري المصري، ليرحل بعد قيادة 28 مباراة مع البرتقالي.

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ضمك السعودي طارق حامد نونو ألميدا الدوري المصري
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