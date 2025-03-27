كتب - يوسف محمد:

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي لكرة القدم، عن قائمة اللاعبين المرشحين لحصد جائزة لاعب شهر مارس في "البريميرليج".

وشهدت قائمة اللاعبين المرشحين لحصد جائزة، لاعب شهر مارس في الدوري الإنجليزي "البريميرليج"، غياب الثنائي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول وعمر مرموش نجم مان سيتي.

وضمت قائمة المرشحين لحصد جائزة لاعب الشهر في البريميرليج، 5 لاعبين وهم: "برونو فيرنانديز (مان يونايتد)، ديكلان رايس (أرسنال)، يان بول هيكي (برايتون)، نيكولا ميلينكوفيتش (نوتنجهام فورست)، أنتوني إيلانجا (نوتنجهام فورست)، جان بيلجارد (وولفرهامبتون).

وكان النجم المصري محمد صلاح، تمكن من حصد جائزة أفضل لاعب في البريميرليج، خلال شهر نوفمبر الماضي.

ويعد محمد صلاح هو أكثر اللاعبين حصولا على جائزة لاعب الشهر في البريميرليج، بالتساوي مع لاعب توتنهام السابق هاري كين وأجوير مهاجم مان سيتي السابق أيضًا، برصيد 7 مرات لكلا منهم.

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