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مرموش ينافس على جائزة جديدة في الدوري الإنجليزي

04:43 م الخميس 27 مارس 2025
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    عمر مرموش من معسكر منتخب مصر
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    عمر مرموش من وصول بعثة منتخب مصر إلى المغرب_Easy-Resize.com
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    لمسات عمر مرموش في مباراة مانشستر سيتي
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    عمر مرموش
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كتب - يوسف محمد:

ينافس نجم منتخب مصر ونادي مانشستر سيتي الإنجليزي عمر مرموش، على جائزة أفضل هدف في الدوري الإنجليزي "البريميرليج"، خلال شهر مارس الماضي عن هدفه في مرمى برايتون.

وكان مرموش تمكن من تسجيل هدف مميز في مرمى برايتون، بعد تسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء سكنت الشباك، في اللقاء الذي انتهى بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

وينافس مرموش على جائزة هدف شهر مارس بالبريميرليج، كلا من، كوكريلا (تشيلسي)، ديكلان رايس (أرسنال)، إيلانجا (نوتنجهام)، بورنو فيرنانديز (مان يونايتد)، تافرينييه (بورنموث)، إستوبينان (برايتون) وليس ميشال (إبسويتش تاون).

ويذكر أن مرموش، يستعد رفقة فريقه مان سيتي لمواجهة فريق ليستر سيتي، يوم الأربعاء المقبل الموافق 2 أبريل، في إطار منافسات بطولة الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

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عمر مرموش الدوري الإنجليزي جائزة جديدة لمرموش في الدوري الإنجليزي مانشستر سيتي
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