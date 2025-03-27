كاف يعرض على مصر استضافة أمم أفريقيا تحت 20 عاما

كتبت-هند عواد:

عرض الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" على مصر، استضافة بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 20 عاما، المقرر إقامتها من 26 أبريل إلى 18 مايو.

وذكرت قنوات بي إن سبورت، أن كاف يعرض على مصر استضافة كأس أمم إفريقيا تحت 20 عاما بدلا من كوت ديفوار التي اعتذرت واستعداد مصري لقبول الطلب.

واعتذرت كوت ديفوار عن استضافة بطولة أمم أفريقيا احا 20 عاما، لأسباب لوجستية وتجهيزات غير مكتملة.

وجاءت مجموعات كأس الأمم الأفريقية كالآتي:

المجموعة الأولى: كوت ديفوار - جمهورية الكونغو الديمقراطية – غانا – تنزانيا

المجموعة الثانية: نيجيريا – مصر – المغرب – جنوب أفريقيا

المجموعة الثالثة : السنغال – زامبيا – كينيا – سيراليون

ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى ربع النهائي، إلى جانب أفضل منتخبين يحتلان المركز الثالث، لتنتقل النهائيات بعد ذلك إلى الأدوار الإقصائية، وصولًا إلى النهائي المقرر يوم 18 مايو 2025.

ومن المقرر أن تحجز المنتخبات الأربعة المتأهلة إلى نصف النهائي، مقاعدها في كأس العالم تحت 20 سنة، تشيلي 2025.

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