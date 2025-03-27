"أعلى من الأطباء والطيارين".. الكشف عن رواتب حكام الدوري الإنجليزي

كتبت-هند عواد:

كشفت صحيفة "ذا صن" الإنجليزية، رواتب حكام الدوري الإنجليزي الممتاز، بزيادة تجعلهم الأعلى دخلا في البلاد.

وذكر التقرير أن رواتب الحكام تعكس مكانتهم المتنامية في اللعبة والضغوط المتزايدة التي يتعرضون لها كل أسبوع بينما يشاهدها مليارات الأشخاص في جميع أنحاء العالم.

وأظهر التقرير الذي عرضه مسؤول التحكيم في اجتماع الأندية بالدوري الإنجليزي، أن متوسط رواتب حكام الدوري يتراوح بين 170 ألف جنيه إسترليني و 180 ألف جنيه إسترليني، فيما يتقاضى الحكام الكبار حوالي 250 ألف جنيه إسترليني سنويًا.

ويحصل الحكام على رواتبهم بمعدل أساسي، ثم يتم تعزيزها بمكافآت الأداء ورسوم المباريات، ويتراوح هذا المعدل بين بين 72 ألف جنيه إسترليني و148 ألف جنيه إسترليني، ويختلف وفقًا للخبرة والأقدمية في الدور.

وأضاف التقرير، أن كبار الحكام مثل أنتوني تايلور، يحصلون على حوالي 250 ألف جنيه إسترليني سنويا، فيما يتقاضى الحكام الأقل خبرة ما يقرب من 125 ألف جنيه إسترليني.

وأشار التقرير إلى أن رواتب الحكام يتجاوز العديد من الوظائف في إنجلترا، إذ أن متوسط الراتب للطيارين ومراقبي الحركة الجوية أقل بكثير، ويبلغ 91.208 جنيه إسترليني.

في حين أن رواتب الرؤساء التنفيذيين (81.328 جنيه إسترليني)، ومديري تكنولوجيا المعلومات (81.588 جنيه إسترليني)، والممارسين الطبيين المتخصصين (73.320 جنيه إسترليني).

اقرأ أيضًا:

"أهدر حق جمهوره وهدد اللقب بقوة".. إعلامي يوجه رسالة نارية لمجلس الأهلي

"وقع في بلاعة".. موقف غريب للحكم وجيه أحمد قبل 22 عاما