كيف يمكن أن يتفوق ملعب ليفربول "أنفيلد" على منافسيه؟

كتبت-هند عواد:

يقترب إيفرتون من الانتقال إلى ملعبه الجديد الذي يتسع لـ52,888 مقعدًا على الواجهة البحرية لليفربول، فيما أعلن مانشستر يونايتد، أحد أبرز منافسي البريدز، عن خطط لبناء ملعب جديد يتسع لـ100,000 مقعد في أولد ترافورد بتكلفة تصل إلى ملياري جنيه إسترليني.

ومع المنافسة بين الثلاثي، يتساءل جماهير ليفربول عن مدى إمكانية ملعب أنفيلد الذي يعتبر أكبر ملعب في المدينة بسعة 61,000 مقعد، الحفاظ على مكانته.

ذكرت صحيفة "ذا أثليتيك"، أنه منذ استحوذت مجموعة فينواي الرياضية (FSG) على ليفربول في عام 2010، شهد أنفيلد تغييرات جذرية، فبدلاً من الاستمرار في البناء على المشاريع القديمة، اختارت FSG تطوير وتوسيع أنفيلد.

وتم توسيع المدرج الرئيسي في 2016، وتبعه توسعة مدرج أنفيلد رود في 2023، مما أضاف 15,000 مقعد جديدًا إلى الملعب. كما تم تحديث المرافق المحيطة بالملعب ليصبح أكثر حداثة وجاذبية.

ورغم هذه التحسينات، يظل الملعب يحتفظ بجوّه التاريخي، لكنّ المقارنة مع مدرجات أخرى في الدوري الإنجليزي تصبح أكثر وضوحًا، حيث أصبح مدرج الكوب، الأشهر في أنفيلد، يبدو أصغر حجمًا مقارنة بأجزاء أخرى من الاستاد.

وفقًا للرئيس التنفيذي ليفربول بيلي هوجان، لا توجد خطط لتوسيع أنفيلد في الوقت الراهن. كانت مجموعة فينواي الرياضية قررت، عند استحواذها على النادي، تجنب بناء ملعب جديد في ستانلي بارك لصالح تطوير أنفيلد، وهو خيار أثبت فعاليته بعد تكبد النادي خسائر ضخمة في 2012 بسبب الخطط السابقة.

لكن التوسعات المستقبلية للملعب، خاصة في المنطقة المحيطة بمدرج الكوب ومدرج سير كيني دالغليش، غير ممكنة بسبب ضيق المساحات السكنية المحيطة بالاستاد، ما يجعل أي توسعة أمرًا معقدًا يتطلب هدم المنازل، وهو أمر قد لا يكون قابلًا للتحقيق.

رغم التحديات، يظل أنفيلد في موقع قوي، ووفقًا لشركة "براند فاينانس"، يعد أنفيلد الأكثر احترامًا بين ملاعب المملكة المتحدة، متفوقًا على ملاعب مانشستر سيتي وأرسنال وتوتنهام.

ورغم أن ملعب ليفربول لا يملك القدرة على استضافة الفعاليات المتنوعة مثل بعض منافسيه، فإن النادي لا يزال يركز على تعزيز استغلاله للمساحة المحيطة به من خلال استضافة الحفلات الموسيقية والمناسبات غير الكروية.

واستضاف الملعب في 2024 حفلات لعدد من النجوم العالميين، مثل تايلور سويفت وبينك، ومن المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه.

مع مشروع ملعب إيفرتون الجديد، الذي يعد المنافس الأبرز في المدينة، يمكن أن يشكل تهديدًا مستقبليًا في هذا القطاع.

كيف يتناسب أنفيلد مع منافسيه في الدوري الإنجليزي؟

بلغت إيرادات ليفربول من أيام المباريات 101 مليون جنيه إسترليني في الموسم الماضي، مما وضعه في المركز الرابع بين أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، متفوقًا على فرق مثل تشيلسي، ولكن أقل من مانشستر يونايتد وأرسنال، على الرغم من هذه الفجوة، يعتقد النادي أن الإيرادات ستزداد مع تزايد استضافة الفعاليات في الملعب، خاصة مع توسعة مدرج أنفيلد رود.

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