مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإماراتي

بني ياس

- -
20:00

العروبة

الدوري الإسباني

برشلونة

- -
22:00

أوساسونا

جميع المباريات

إعلان

تراجع محمد صلاح في قائمة الأعلى أجرا بالدوري الإنجليزي

12:49 م الخميس 27 مارس 2025
  • عرض 13 صورة
  • عرض 13 صورة
    محمد صلاح (1)
  • عرض 13 صورة
    محمد صلاح (2)
  • عرض 13 صورة
    ألكسندر أرنولد ومحمد صلاح
  • عرض 13 صورة
    هالاند
  • عرض 13 صورة
    هالاند
  • عرض 13 صورة
    هالاند
  • عرض 13 صورة
    هالاند (4)
  • عرض 13 صورة
    هالاند
  • عرض 13 صورة
    كيفين دي بروين (السيتي) - 35 مليون دولار
  • عرض 13 صورة
    اللاعب دي بروين
  • عرض 13 صورة
    كاسيميرو لاعب اليونايتد
  • عرض 13 صورة
    موقع ريفيلو الإسباني قد أوضح وجود اهتمام من نادي النصر السعودي بضم كاسيميرو.
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت-هند عواد:

تفوق النرويجي إيرلينج هالاند لاعب مانشستر سيتي، على المحترف المصري محمد صلاح لاعب ليفربول، بعد توقيعه عقدا جديدا يمتد لـ9 سنوات ونصف مؤخرا.

ونشرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، تقريرا لقائمة أعلى اللاعبين أجرا في الدوري الإنجليزي الممتاز، تصدر هالاند هذه القائمة.

وأصبح هالاند الأعلى أجرا في الدوري الإنجليزي متفوقا على محمد صلاح، براتب أسبوعي 537,750 جنيه إسترليني (2,151 مليون جنيه إسترليني شهريا)، وفي المركز الثاني يأتي زميله في الفريق كيفن دي بروين، براتب 432 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا (1,723 مليون جنيه إسترليني شهريا).

ويأتي محمد صلاح في المركز الثالث متساويا مع كاسيميرو لاعب مانشستر يونايتد، براتب 376,250 جنيه إسترليني أسبوعيا (1,505 مليون جنيه إسترليني شهريا).

اقرأ أيضًا:

"أهدر حق جمهوره وهدد اللقب بقوة".. إعلامي يوجه رسالة نارية لمجلس الأهلي

"وقع في بلاعة".. موقف غريب للحكم وجيه أحمد قبل 22 عاما

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الأعلى أجرا في الدوري الإنجليزي محمد صلاح تفوق هالاند على محمد صلاح تراجع محمد صلاح
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

خفض دعم المواد البترولية 51.4%.. كيف ترتفع أسعار البنزين خلال 2025؟
رسمياً.. أول دولة تعلن عيد الفطر الإثنين 1 شوال