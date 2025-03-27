تراجع محمد صلاح في قائمة الأعلى أجرا بالدوري الإنجليزي

كتبت-هند عواد:

تفوق النرويجي إيرلينج هالاند لاعب مانشستر سيتي، على المحترف المصري محمد صلاح لاعب ليفربول، بعد توقيعه عقدا جديدا يمتد لـ9 سنوات ونصف مؤخرا.

ونشرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، تقريرا لقائمة أعلى اللاعبين أجرا في الدوري الإنجليزي الممتاز، تصدر هالاند هذه القائمة.

وأصبح هالاند الأعلى أجرا في الدوري الإنجليزي متفوقا على محمد صلاح، براتب أسبوعي 537,750 جنيه إسترليني (2,151 مليون جنيه إسترليني شهريا)، وفي المركز الثاني يأتي زميله في الفريق كيفن دي بروين، براتب 432 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا (1,723 مليون جنيه إسترليني شهريا).

ويأتي محمد صلاح في المركز الثالث متساويا مع كاسيميرو لاعب مانشستر يونايتد، براتب 376,250 جنيه إسترليني أسبوعيا (1,505 مليون جنيه إسترليني شهريا).

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