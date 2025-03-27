"الأصعب ويصنع الفارق دائمًا".. مدافع إسبانيا يشيد بمحمد صلاح

كتبت-هند عواد:

أشاد ديان هويسين مدافع بورنموث الإنجليزي ومنتخب إسبانيا، بالمحترف المصري محمد صلاح لاعب ليفربول، مشيرا إلى أنه أصعب مهاجم واجهه.

وقال هويسين في بودكاست "Talkin Balls": "أعتقد أن محمد صلاح هو الأصعب، لأنه قادر على صناعة الفرص، لكنه أيضًا يتمركز دائمًا في المكان المناسب، سواء لصناعة هدف أو تسجيله".

وأضاف: "حتى ضدنا، صلاح سجل هدفين من العدم، وراوغ وسدد بشكل مباشر إلى الزاوية العليا، إضافة إلى ذلك حصل على ركلة جزاء وسجلها، ورغم أنها ركلة جزاء، إلا أنه لا يزال عليك تسجيلها".

واختتم هويسين: "لكن الهدف الثاني، ببساطة راوغ ووضع الكرة في الزاوية العليا وكأن الأمر سهل للغاية، حتى لو لم يكن في أفضل حالاته، ستجده يصنع الفارق دائمًا، إنه حاضرا في كل وقت".

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