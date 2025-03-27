منافس الأهلي.. هل يلعب ميسي ورونالدو بنفس الفريق لأول مرة في التاريخ؟

كتبت-هند عواد:

يمكن أن تشهد بطولة كأس العالم للأندية 2026، حدثا تاريخيا بلعب البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي، في فريق واحد لأول مرة في مسيرتهما.

وينتهي عقد كريستيانو رونالدو مع النصر السعودي في نهاية الموسم الحالي، ولم يحسم حتى الآن موقف اللاعب من تجديد تعاقده مع الفريق، وتشير تقارير صحفية إلى احتمالية توقيعه لعقد قصير الأجل مع الفرق التي تشارك في كأس العالم.

ويشارك ليونيل ميسي في كأس العالم للأندية رفقة إنتر ميامي الأمريكي، التي تقام خلال الفترة من 15 يونيو حتى 13 يوليو 2025.

وذكرت شبكة "talk Sport"، أن نادي إنتر ميامي لديه مرونة مالية تمكنه من ضم رونالدو إلى فريقه في كأس العالم، إذ تسمح قواعد النادي بامتلاك 3 لاعبين تتجاوز أجورهم سقف الرواتب المحدد، وحاليا الثنائي ميسي وسيرجيو بوسكيتس هما الثنائي اللذان تنطبق عليهما القاعدة، وسيكون رونالدو الثالث.

ويعد إنتر ميامي الأمريكي، منافسا للأهلي المصري في كأس العالم للأندية 2026، إذ أن أنهما يشاركا ضمن المجموعة الأولى التي تضم كل من، بالميراس، بورتو، الأهلي، وإنتر ميامي.

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