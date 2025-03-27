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تقرير سعودي: "لجنة الاستقطاب تعرض مبلغا خرافيا على محمد صلاح"

11:27 ص الخميس 27 مارس 2025
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    محمد صلاح نجم ليفربول
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    محمد صلاح لاعب ليفربول
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    محمد صلاح لاعب ليفربول
  • عرض 9 صورة
    محمد صلاح لاعب ليفربول
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    محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي
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    محمد صلاح لاعب ليفربول
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    محمد صلاح لاعب ليفربول
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    محمد صلاح يحتفل بالكريسماس مع لاعبي ليفربول
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كتبت-هند عواد:

كشفت تقارير صحيفة، مستجدات بشأن اهتمام لجنة الاستقطاب في الدوري السعودي للمحترفين بضم المحترف المصري محمد صلاح لاعب ليفربول، الذي ينتهي تعاقده مع الريدز خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت صحيفة "سبق" السعودية نقلا عن الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو، أن محمد صلاح من الأسماء التي يرغب مسؤولو لجنة الاستقطاب في ضمها إلى الدوري السعودي خلال الموسم المقبل، كما أن المفاوضات جارية في الوقت الحالي لحسم الموقف النهائي من ضم اللاعب.

وأضافت الصحيفة، أن لجنة الاستقطاب عرضت مبلغا خرافيا على محمد صلاح، والتفاوض جار لضم اللاعب.

جدير بالذكر أن إدارة ليفربول الإنجليزي ومحمد صلاح لم يتوصلا لأي اتفاق، بشأن تجديد تعاقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي.

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