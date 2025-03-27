أجلت بسبب وفاة طبيب الفريق.. موعد مباراة برشلونة وأوساسونا في الدوري الإسباني

كتبت-هند عواد:

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة لمواجهة أوساسونا، في لقاء مؤجل من الجولة 27 من مسابقة الدوري الإسباني.

وتقام مباراة برشلونة وأساسونا، على ملعب "لويس كومبانيس الأولمبي"، في العاشرة مساء اليوم، بتوقيت القاهرة وتذاع عبر قنوات بي إن سبورتس.

ويغيب عن صفوف برشلونة الثنائي أراوخو ورافينيا، إذ أنهما لعبا رفقة منتخبي بلادهما أوروجواي والبرازيل على الترتيب، فجر أمس الأربعاء، وتقام المباراة في اليوم الأخير من التوقف الدولي.

وقال فليك المدير الفني لبرشلونة خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: "لن يشارك أي من رافينيا أو أراوخو، الرحلة ستكون طويلة للغاية، وهذا ليس الوضع الأمثل لهم، عليهم التعافي والتدريب مع المجموعة أولًا، ومن ثم يمكن أن نرى ما سيحدث يوم الأحد، لكن الفريق بالكامل متواجد والرغبة كما هي أن نحصل على النقاط الثلاث".

وتأجلت مباراة برشلونة وأوساسونا، بسبب وفاة طبيب الفريق الفريق كارليس مينيارو جارسيا، خلال وجود الفريق في الفندق قبل اللقاء.

اقرأ أيضًا:

"أهدر حق جمهوره وهدد اللقب بقوة".. إعلامي يوجه رسالة نارية لمجلس الأهلي

"وقع في بلاعة".. موقف غريب للحكم وجيه أحمد قبل 22 عاما