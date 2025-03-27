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موعد مباراة برشلونة وأوساسونا في الدوري الأسباني والقنوات الناقلة

07:17 ص الخميس 27 مارس 2025
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    احتفال برشلونة بالفوز على أتلتيكو مدريد
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    برشلونة ضد اتلتيكو مدريد (5)
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    برشلونة ضد اتلتيكو مدريد (2)
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    برشلونة ضد اتلتيكو مدريد (1)
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    برشلونة ضد اتلتيكو مدريد (6)
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    برشلونة ضد اتلتيكو مدريد (3)
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    برشلونة ضد اتلتيكو مدريد (4)
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    برشلونة ضد أتلتيكو مدريد
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    برشلونة ضد أتلتيكو مدريد
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    خلال مباراة برشلونة وبنفيكا.
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    خلال مباراة برشلونة وبنفيكا
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    لامين يامال لاعب برشلونة ذو الأصول المغربية_Easy-Resize.com
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    لاعب برشلونة
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    برشلونة وسوسيداد
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كتب - محمد عبد السلام:

يلاقي فريق برشلونة نظيره أوساسونا اليوم الخميس الموافق 27 مارس الجاري، في إطار منافسات الدوري الإسباني.

وتنطلق صافرة بداية المباراة اليوم، في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة على ملعب لويس كومبانيس الأولمبي، ضمن مواجهات الجولة السابعة والعشرين من الدوري الإسباني.

ويدخل فريق برشلونة اللقاء وهو يحتل صدارة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 60 نقطة، بينما يحتل فريق أوساسونا المركز الرابع عشر برصيد 33 نقطة.

وتنقل المباراة على شبكة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية الناقل الحصري للدوري الإسباني في الشرق الأوسط، اليت حددت قناة "بي إن سبورت 1".

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برشلونة موعد مباراة برشلونة وأوساسونا الدوري الإسباني موعد مباراة برشلونة القادمة
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