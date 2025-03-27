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مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

03:15 ص الخميس 27 مارس 2025

كرة قدم

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كتب - محمد عبد السلام:

تقام اليوم الخميس الموافق 27 مارس الجاري، العديد من المباريات في مختلف المسابقات والمنافسات حول العالم.

وتشهد مباريات اليوم، إقامة لقاء بين فريقي برشلونة ونظيره أوساسونا، ضمن منافسات بطولة الدوري الأسباني.

مواعيد مباريات الدوري الإسباني اليوم

برشلونة ضد أوساسونا، 10:00 مساء، بي إن سبورت 1

مواعيد مباريات الدوري الأردني اليوم

النصر ضد البطائح، 8:00 مساء، دبي الرياضية 1

بني ياس ضد العروبة، 8:00 مساء، دبي الرياضية

مواعيد مباريات كأس الجزائر

مولودية البيض ضد وفاق اسطيف، 11:00 مساء

شباب تموشنت ضد اتحاد العاصمة، 11:00 مساء

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