"فوز الأرجنتين وتعادل تشيلي".. نتائج مباريات أمس الأربعاء

كتب - محمد عبد السلام:

أقيمت أمس الأربعاء، العديد من المباريات في مختلف المسابقات والمنافسات حول العالم، منها إقامة الكثير من المباريات في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم.

وشهدت مباريات أمس العديد من النتائج المفاجئة والكبيرة، منها تحقيق منتخب الأرجنتين الفوز على حساب نظيره البرازيلي بنتيجة بأربعة أهداف مقابل هدف.

نتائج مباريات تصفيات أمريكا الجنوبية لكأس العالم

الأرجنتين ضد البرازيل - (4-1)

فنزويلا ضد بيرو - (1-0)

كولومبيا ضد باراجواي -( 2-2)

تشيلي ضد الإكوادور- (0-0)

نتائج مباريات دوري المحترفين المصري

الداخلية ضد وادي دجلة - (1-2)

الترسانة ضد لافينيا - (1-0)

القناة ضد طنطا -(0-1)

المصرية للاتصالات ضد المنصورة - (0-3)

كهرباء للإسماعيلية ضد أبوقير للأسمدة - (1-2)

بلدية المحلة ضد ديروط - (2-1)

المقاولون العرب ضد منتخب السويس - (2-0)

سبورتينج ضد راية الرياضي - (0-0)

السكة الحديد ضد بروكسي - (2-2)

بترول أسيوط ضد أسوان - (1-2)