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بسبب رحيله المرتقب.. جماهير ليفربول تحرق قميص نجم الفريق (فيديو)

03:42 ص الخميس 27 مارس 2025
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  • عرض 16 صورة
    أرنولد وصلاح وفان دايك
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    ألكسندر أرنولد ومحمد صلاح
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    أرنولد الكسندر 2
  • عرض 16 صورة
    أرنولد الكسندر
  • عرض 16 صورة
    ألكسندر أرنولد
  • عرض 16 صورة
    أرنولد
  • عرض 16 صورة
    احتفال أرنولد
  • عرض 16 صورة
    أرنولد
  • عرض 16 صورة
    ألكسندر أرنولد
  • عرض 16 صورة
    أرنولد
  • عرض 16 صورة
    أرنولد
  • عرض 16 صورة
    محمد صلاح وألكسندر أرنولد
  • عرض 16 صورة
    ألكسندر أرنولد لاعب ليفربول
  • عرض 16 صورة
    محمد صلاح وألكسندر أرنولد
  • عرض 16 صورة
    ألكسندر أرنولد لاعب ليفربول
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كتب- محمد عبدالهادي:

أبدت جماهير نادي ليفربول الإنجليزي غضبها من اللاعب ترنت ألكساندر أرنولد، وذلك بعد أنباء اتفاقه مع ريال مدريد للانتقال إلى صفوفه يهم في نهاية الموسم الجاري.

وينتهي تعاقد الظهير الأيمن أرنولد مع ليفربول بنهاية الموسم الجاري، ويحق له التوقيع والرحيل لأي فريق في الشهور القادمة عقب ختام الموسم.

ومع اقتران اسمه بتوصله لاتفاق مع ريال مدريد، قمت جماهير ليفربول بتوجيه انتقادات حادة للاعب الذي نشأ في أكاديمية ليفربول، حيث اتهمته الجماهير بخيانة النادي بعدما صنع إسمه.

ونشرت جماهير ليفربول مقطع فيديو عبر إنستجرام وهي تقوم بإشعال النيران في قميص اللاعب، تعبيرًا لحالة الغضب لرحيله مجانًا عن الفريق.

ماذا قدم أرنولد مع ليفربول؟

منذ تصعيده للفريق الأول بنادي ليفربول في 2016، خاض ألكسندر أرنولد 368 مباراة في مختلف البطولات مع الريدز في مركز الظهير الأيمن.

وسجل خلال مشواره مع ليفربول 26 هدفًا، وساهم في 91 هدفًا ليكون من أفضل الأظهرة في العالم.

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حرق قميص أرنولد أرنولد ألكسندر أرنولد ليفربول جماهير ليفربول
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