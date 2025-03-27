بسبب رحيله المرتقب.. جماهير ليفربول تحرق قميص نجم الفريق (فيديو)

كتب- محمد عبدالهادي:

أبدت جماهير نادي ليفربول الإنجليزي غضبها من اللاعب ترنت ألكساندر أرنولد، وذلك بعد أنباء اتفاقه مع ريال مدريد للانتقال إلى صفوفه يهم في نهاية الموسم الجاري.

وينتهي تعاقد الظهير الأيمن أرنولد مع ليفربول بنهاية الموسم الجاري، ويحق له التوقيع والرحيل لأي فريق في الشهور القادمة عقب ختام الموسم.

ومع اقتران اسمه بتوصله لاتفاق مع ريال مدريد، قمت جماهير ليفربول بتوجيه انتقادات حادة للاعب الذي نشأ في أكاديمية ليفربول، حيث اتهمته الجماهير بخيانة النادي بعدما صنع إسمه.

ونشرت جماهير ليفربول مقطع فيديو عبر إنستجرام وهي تقوم بإشعال النيران في قميص اللاعب، تعبيرًا لحالة الغضب لرحيله مجانًا عن الفريق.

🔥 Aficionados del Liverpool rabian con la posible marcha de Arnold al Real Madrid: ¡ya queman su camiseta!



📌 https://t.co/WzgoMH2N8V pic.twitter.com/1DwHggW0Wr — okdiario.com (@okdiario) March 26, 2025

ماذا قدم أرنولد مع ليفربول؟

منذ تصعيده للفريق الأول بنادي ليفربول في 2016، خاض ألكسندر أرنولد 368 مباراة في مختلف البطولات مع الريدز في مركز الظهير الأيمن.

وسجل خلال مشواره مع ليفربول 26 هدفًا، وساهم في 91 هدفًا ليكون من أفضل الأظهرة في العالم.