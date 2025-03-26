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مقترح جنوني.. رونالدو وميسي ضد الأهلي في مونديال الأندية.. ما القصة؟

11:58 م الأربعاء 26 مارس 2025
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    الأرجنتيني ليونيل ميسي
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    الأرجنتيني ميسي
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    ميسي لاعب إنتر ميامي
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    ليونيل ميسي
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    ليونيل ميسى
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    صورة 3 ميسي
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    ليونيل ميسي 4
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    ليونيل ميسي 3
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    ليونيل ميسي
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    كريستيانو رونالدو
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    أحمد الجفالي ضد كريستيانو رونالدو والنصر السعودي (4)
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    أحمد الجفالي ضد كريستيانو رونالدو والنصر السعودي (5)
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    أحمد الجفالي ضد كريستيانو رونالدو والنصر السعودي (1)
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    أحمد الجفالي ضد كريستيانو رونالدو والنصر السعودي (2)
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    أحمد الجفالي ضد كريستيانو رونالدو والنصر السعودي (3)
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كتب- محمد عبدالهادي:

شهدت الساعات الماضية مفاجأة مدوية لعشاق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بعد ارتباط اسمه بالإنضمام لصفوف إنتر ميامي الأمريكي في الميركاتو الصيفي المقبل.

وينتهي تعاقد رونالدو مع النصر السعودي بنهاية الموسم الجاري، ولم يعلن الطرفان حتى كتابة هذه السطور لتمديد التعاقد، مما يضع مصيره في المجهول سواء بالاستمرار أو الرحيل عن الدوري السعودي.

في هذا السياق فجرت إذاعة " talkSPORT"، مفاجأة مدوية في الساعات الماضية، بعدما كشفت عن وجود مقترح بانتقال كريستيانو رونالدو إلى صفوف إنتر ميامي الأمريكي في الصيف القادم.

وأشارت أن رونالدو قد يمدد تعاقده مع النصر ثم ينضم لـ إنتر ميامي للمشاركة في كأس العالم للأندية 2025 ثم يعود لـ النصر مع بداية الموسم المقبل.

جدير بالذكر أن النادي الأهلي سيبدأ مشواره في بطولة كأس العالم للأندية بمواجهة إنتر ميامي الأمريكي في افتتاح البطولة التي ستقام بأمريكا، وذلك يوم 15 يونيو المقبل.

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