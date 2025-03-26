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بالأرقام.. ما الفارق بين الجوائز المالية لكاس العالم للأنديه والمنتخبات؟

11:02 م الأربعاء 26 مارس 2025
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كتب- محمد عبدالهادي:

أثار إعلان الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن جوائز كأس العالم للأندية 2025 جدلاً واسعاً حول حجم المكافآت المالية في المسابقات الكروية، خاصة مع إعلانه أن أقل مكافأة ستمنح في البطولة تصل إلى 10 مليون دولار.

كم سيحصل بطل كأس العالم للأندية والمنتخبات؟

أكد فيفا اليوم الأربعاء أن الفائز بكأس العالم للأندية 2025 في الولايات المتحدة في النسخة الاستثنائية هذا العام، والتي يشارك فيها 32 فريقًا سيحصل على 125 مليون دولار، ما يبرز الفارق الكبير بين مكافآت مونديال الأندية وكأس العالم للمنتخبات، حيث يحصل بطل كأس العالم على 42 مليون دولار فقط.

كما أعلن فيفا عن جوائز إجمالية تقدر بمليار دولار، في أول نسخة موسعة بمشاركة 32 فريقًا، بينها 5 أندية عربية، وسيحصل كل فريق يدخل المنافسة على 9.5 مليون دولار، مع زيادة المكافآت بناء على النتائج في الأدوار المختلفة.

وفي كأس العالم قطر 2022، فاز المنتخب الأرجنتيني بالجائزة الكبرى التي بلغت 42 مليون دولار بعد الفوز على فرنسا في النهائي، بينما كانت جوائز المنتخبات المتأهلة للأدوار المتقدمة تراوح بين 9 ملايين دولار و25 مليون دولار.

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