مصدر يكشف تفاصيل مفاوضات ليفربول مع محمد صلاح لتجديد تعاقده

كتب - مراسل مصراوي:

دخل فريق ليفربول الإنجليزي، في مفاوضات جادة مع النجم المصري محمد صلاح، لتجديد تعاقده مع الفريق الإنجليزي.

وينتهي عقد النجم المصري محمد صلاح مع فريق ليفربول، بنهاية الموسم الحالي 2024-2025.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: "إدارة ليفربول فتحت باب المفاوضات مع رامي عباس وكيل محمد صلاح، لتجديد تعاقد النجم المصري مع ليفربول خلال الفترة الحالية".

وأضاف: "المفاوضات بين ليفربول و رامي عباس وكيل صلاح، هذه المرة متقدمة بشكل كبير بخلاف أي وقت مضى، كذلك العرض الذي تم تقديمه أعلى من أي عرض قدم للاعب قبل ذلك".

واختتم المصدر تصريحاته: "اقتراب رحيل أرنولد عن فريق ليفربول، سيكون عليه عامل كبير في تجديد عقد صلاح، بعد تخفيض الرواتب العالية داخل الفريق، مما يسمح بمنح النجم المصري ما يريده في عقده الجديد مع الريدز".

وأشارت العديد من التقارير الصحفية، خلال الفترة الماضية إلى اقتراب النجم الإنجليزي أرنولد، من الانضمام إلى فريق ريال مدريد الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد نهاية عقده مع الريدز.

أرقام محمد صلاح مع ليفربول في الموسم الحالي

وخاض النجم المصري خلال الموسم الحالي مع فريق ليفربول، 43 مباراة بمختلف البطولات، تمكن خلالهم من تسجيل 32 هدفا وتقديم 22 تمريرة حاسمة.

ويحتل صاحب الـ32 عاما، صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي "البريميرليج"، برصيد 27 هدفا وبفارق 6 أهداف عن صاحب المركز الثاني إيرلينج هالاند لاعب مان سيتي صاحب الـ 21 هدفا.

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