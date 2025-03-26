محمد صلاح يحقق أرباحًا تجارية ضخمة.. ما القصة؟

كتب- محمد عبدالهادي:

يواصل النجم المصري محمد صلاح نجاحاته الكبيرة في مسيرته الكروية والتجارية، حيث أظهرت الحسابات المالية الأخيرة أرباحًا ضخمة واستثمارات قوية إلى جانب مسيرته الرياضية.

وحسب ما ذكره موقع "TBR"، فإن ممثلي صلاح يعتزمون تقديم الحسابات المالية لشركته التي تأسست لإدارة أعماله التجارية قبل يوم الاثنين 31 مارس، حيث من المتوقع أن يكشفوا عن الأرباح التي حققتها الشركة خلال السنة المالية الماضية.

ووفقًا لأحدث التقارير المالية، قامت الشركة باستثمار 11 مليون جنيه إسترليني في العام المالي 2022-2023، كما احتفظت بمبلغ 14 مليون جنيه إسترليني نقدًا في حساباتها البنكية، وكانت على وشك تلقي 8 ملايين جنيه إسترليني من استثمارات خارجية خلال الـ 12 شهرًا القادمة.

ووفقًا للبيانات الأخيرة، أن استثمارات محمد صلاح تعد واحدة من الأكثر ربحية في العالم بسبب شهرته، فقد بلغت الأصول المالية للشركة التي أنشأها لإدارة أعماله التجارية 25 مليون جنيه إسترليني، بزيادة تقدر بنحو 6 ملايين جنيه إسترليني مقارنة بالعام السابق.