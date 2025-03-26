مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري القسم الثاني-أ

المقاولون العرب

0 0
21:30

منتخب السويس

دوري القسم الثاني-أ

الداخلية

0 1
21:30

وادي دجلة

تصفيات كأس العالم - أمريكا الجنوبية

الأرجنتين

4 1
02:00

البرازيل

جميع المباريات

إعلان

محمد صلاح يحقق أرباحًا تجارية ضخمة.. ما القصة؟

10:17 م الأربعاء 26 مارس 2025
  • عرض 20 صورة
  • عرض 20 صورة
    محمد صلاح
  • عرض 20 صورة
    محمد صلاح (2)
  • عرض 20 صورة
    ألكسندر أرنولد ومحمد صلاح
  • عرض 20 صورة
    رباب صلاح رفقة شقيقها محمد صلاح
  • عرض 20 صورة
    رباب صلاح رفقة شقيقها محمد صلاح
  • عرض 20 صورة
    رباب صلاح رفقة شقيقها محمد صلاح
  • عرض 20 صورة
    رباب صلاح رفقة شقيقها محمد صلاح
  • عرض 20 صورة
    رباب صلاح رفقة شقيقها محمد صلاح
  • عرض 20 صورة
    محمد صلاح
  • عرض 20 صورة
    محمد صلاح (5)
  • عرض 20 صورة
    محمد صلاح (4)
  • عرض 20 صورة
    محمد صلاح (6)
  • عرض 20 صورة
    محمد صلاح (7)
  • عرض 20 صورة
    محمد صلاح (1) (1)
  • عرض 20 صورة
    محمد صلاح (1)
  • عرض 20 صورة
    محمد صلاح (10)
  • عرض 20 صورة
    محمد صلاح (2)
  • عرض 20 صورة
    محمد صلاح (8)
  • عرض 20 صورة
    محمد صلاح (9)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد عبدالهادي:

يواصل النجم المصري محمد صلاح نجاحاته الكبيرة في مسيرته الكروية والتجارية، حيث أظهرت الحسابات المالية الأخيرة أرباحًا ضخمة واستثمارات قوية إلى جانب مسيرته الرياضية.

وحسب ما ذكره موقع "TBR"، فإن ممثلي صلاح يعتزمون تقديم الحسابات المالية لشركته التي تأسست لإدارة أعماله التجارية قبل يوم الاثنين 31 مارس، حيث من المتوقع أن يكشفوا عن الأرباح التي حققتها الشركة خلال السنة المالية الماضية.

ووفقًا لأحدث التقارير المالية، قامت الشركة باستثمار 11 مليون جنيه إسترليني في العام المالي 2022-2023، كما احتفظت بمبلغ 14 مليون جنيه إسترليني نقدًا في حساباتها البنكية، وكانت على وشك تلقي 8 ملايين جنيه إسترليني من استثمارات خارجية خلال الـ 12 شهرًا القادمة.

ووفقًا للبيانات الأخيرة، أن استثمارات محمد صلاح تعد واحدة من الأكثر ربحية في العالم بسبب شهرته، فقد بلغت الأصول المالية للشركة التي أنشأها لإدارة أعماله التجارية 25 مليون جنيه إسترليني، بزيادة تقدر بنحو 6 ملايين جنيه إسترليني مقارنة بالعام السابق.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

محمد صلاح أرباح محمد صلاح استثمارات محمد صلاح ليفربول
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

دعاء ليلة القدر مكتوب.. 70 من الأدعية الواردة في القرآن وأحاديث النبي
بعد "حساباتنا لا تخطئ".. الإفتاء ترد: لا تحديد قبل الرؤية.. وفتوى: الفلك لا يثبت
اختَر الأفضل في دراما رمضان 2025.. شارك في استفتاء "مصراوي" الآن
"سلّي صيامك واربح".. فرصتك الأخيرة للفوز بشاشة 55 بوصة في مسابقة مصراوي الرمضانية