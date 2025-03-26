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ميسي يوجه رسالة إلى لاعبي الأرجنتين بعد الفوز على البرازيل

08:35 م الأربعاء 26 مارس 2025
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    ليونيل ميسي
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    تدخل قوي ضد ميسي
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    الأرجنتيني ليونيل ميسي
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    ميسي لاعب إنتر ميامي
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    الأرجنتيني ميسي
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    ليونيل ميسي
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    ميسي
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كتب - يوسف محمد:

وجه النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب فريق إنتر ميامي الأمريكي، رسالة إلى زملائه بالمنتخب، بعد الفوز الكبير على حساب البرازيل، بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف واحد.

وكتب النجم الأرجنتيني عبر حساب الرسمي، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام": "داخل الملعب أو خارجه، في أي مكان مع هذا الفريق نتحدث دائما عن كرة القدم".

وأضاف: "أهنئكم على المباراة الرائعة التي لعبتموها، الليلة الماضية ضد البرازيل وكذلك على أورجواي".

وكان المنتخب الأرجنتيني تمكن من تحقيق الفوز، على حساب نظيره منتخب البرازيل بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وغاب ليونيل ميسي، عن قائمة الأرجنتيني في المباراتين الماضيتين، أمام كلا من أورجواى والبرازيل، بسبب عدم الجاهزية الفنية.

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ليونيل ميسي رسالة من ميسي للاعبي الأهرجنتيني فوز الأرجنتين على البرازيل البرازيل والأرجنتين
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