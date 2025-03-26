كتب - يوسف محمد:

كشفت تقارير صحفية اليوم، رفض النجم المصري محمد صلاح عرضا كبيرا من فريق الهلال السعودي للانتقال إليه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، مشيرا إلى رغبة اللاعب في تجديد عقده مع ليفربول.

وذكرت صحيفة "Talksport" الإنجليزية، إن محمد صلاح يرغب في الاستمرار مع فريق ليفربول وهو ما جعل مسؤولي الدوري السعودي يفقدون الأمل، في ضم النجم المصري خلال فترة الانتقالات المقبلة.

وأشارت الصحيفة، أن الهلال السعودي على استعداد لدفع مبلغ مالي 160 مليون إسترليني لصلاح، مع منحه عقد لمدة ثلاثة سنوات، هو ما سيجعله اللاعب الأعلى أجرا في السعودية خلف رونالدو، الذي يحصل على 177 مليون إسترليني رفقة النصر.

ويعيش صاحب الـ32 عاما موسما رائعا رفقة الريدز في مختلف البطولات، حيث شارك في 43 مباراة، تمكن خلالهم من تسجيل 32 هدفا وتقديم 22 تمريرة حاسمة.

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