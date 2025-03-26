مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم - أمريكا الجنوبية

كولومبيا

2 2
02:00

باراجواي

دوري القسم الثاني-أ

الداخلية

- -
21:30

وادي دجلة

تصفيات كأس العالم - أمريكا الجنوبية

الأرجنتين

4 1
02:00

البرازيل

جميع المباريات

إعلان

"160 مليون إسترليني".. تقارير تكشف موقف محمد صلاح من عرض الهلال السعودي

05:14 م الأربعاء 26 مارس 2025
  • عرض 20 صورة
  • عرض 20 صورة
    محمد صلاح من مباراة مصر وسيراليون_Easy-Resize.com
  • عرض 20 صورة
    محمد صلاح (1)
  • عرض 20 صورة
    محمد صلاح (2)
  • عرض 20 صورة
    ألكسندر أرنولد ومحمد صلاح
  • عرض 20 صورة
    رباب صلاح رفقة شقيقها محمد صلاح
  • عرض 20 صورة
    رباب صلاح رفقة شقيقها محمد صلاح
  • عرض 20 صورة
    رباب صلاح رفقة شقيقها محمد صلاح
  • عرض 20 صورة
    محمد صلاح
  • عرض 20 صورة
    محمد صلاح (2)
  • عرض 20 صورة
    محمد صلاح من معسكر منتخب مصر
  • عرض 20 صورة
    محمد صلاح (5)
  • عرض 20 صورة
    محمد صلاح (4)
  • عرض 20 صورة
    محمد صلاح (6)
  • عرض 20 صورة
    محمد صلاح (7)
  • عرض 20 صورة
    محمد صلاح (1) (1)
  • عرض 20 صورة
    محمد صلاح (1)
  • عرض 20 صورة
    محمد صلاح (10)
  • عرض 20 صورة
    محمد صلاح (8)
  • عرض 20 صورة
    محمد صلاح (2)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - يوسف محمد:

كشفت تقارير صحفية اليوم، رفض النجم المصري محمد صلاح عرضا كبيرا من فريق الهلال السعودي للانتقال إليه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، مشيرا إلى رغبة اللاعب في تجديد عقده مع ليفربول.

وذكرت صحيفة "Talksport" الإنجليزية، إن محمد صلاح يرغب في الاستمرار مع فريق ليفربول وهو ما جعل مسؤولي الدوري السعودي يفقدون الأمل، في ضم النجم المصري خلال فترة الانتقالات المقبلة.

وأشارت الصحيفة، أن الهلال السعودي على استعداد لدفع مبلغ مالي 160 مليون إسترليني لصلاح، مع منحه عقد لمدة ثلاثة سنوات، هو ما سيجعله اللاعب الأعلى أجرا في السعودية خلف رونالدو، الذي يحصل على 177 مليون إسترليني رفقة النصر.

ويعيش صاحب الـ32 عاما موسما رائعا رفقة الريدز في مختلف البطولات، حيث شارك في 43 مباراة، تمكن خلالهم من تسجيل 32 هدفا وتقديم 22 تمريرة حاسمة.

أقرأ أيضًا:

نيمار يغيب عن سانتوس في المباراة الافتتاحية بالدوري البرازيلي

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

محمد صلاح محمد صلاحليفربول الإنجليزي عرض الهلال السعودي لمحمد صلاح الدوري السعودي الدوري الإنجليزي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

دعاء ليلة القدر مكتوب.. 70 من الأدعية الواردة في القرآن وأحاديث النبي
علامات ليلة القدر.. وأفضل الأدعية الواردة المستجابة
بيان عاجل.. الأولمبية ترفض شكوى الأهلي وتعتمد انسحابه أمام الزمالك
"حساباتنا لا تخطئ".. رئيس معهد الفلك يحدد موعد عيد الفطر
اختَر الأفضل في دراما رمضان 2025.. شارك في استفتاء "مصراوي" الآن
"سلّي صيامك واربح".. فرصتك الأخيرة للفوز بشاشة 55 بوصة في مسابقة مصراوي الرمضانية