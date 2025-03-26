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نيمار يغيب عن سانتوس في المباراة الافتتاحية بالدوري البرازيلي

03:59 م الأربعاء 26 مارس 2025
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    شبيه نيمار
  • عرض 11 صورة
    شبيه نيمار
  • عرض 11 صورة
    شبيه نيمار
  • عرض 11 صورة
    نيمار يشارك لأول مرة مع سانتوس 2
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    نيمار يشارك لأول مرة مع سانتوس 3
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    نيمار يشارك لأول مرة مع سانتوس 4
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    نيمار يشارك لأول مرة مع سانتوس 1
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    إصابة نيمار في الظهور الأول له مع سانتوس
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    نيمار ينهمر في البكاء أثناء تقديمه لاعبا لسانتوس (1)
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    نيمار بقميص سانتوس (3)
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كتبت-هند عواد:

يواصل البرازيلي نيمار دا سيلفا، غيابه عن صفوف فريقه سانتوس، بعد غاب عن منتخب بلاده في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026 هذا الشهر، بعد إصابته في الفخذ.

وذكرت شبكة "TNT Sports"البرازيلية، أن نيمار تم استبعاده من قائمة سانتوس للمباراة الافتتاحية في الدوري البرازيلي الممتاز ضد فاسكو دا جاما، المقرر لها يوم الأحد المقبل.

وخسر منتخب البرازيل من الأرجنتين، بنتيجة 4-1، في المباراة التي جمعتهما فجر اليوم الأخير، في الجولة الحادية عشر من تصفيات كأس العالم.

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نيمار سانتوس الدوري البرازيلي نيمار دا سيلفا
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