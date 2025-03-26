نيمار يغيب عن سانتوس في المباراة الافتتاحية بالدوري البرازيلي

كتبت-هند عواد:

يواصل البرازيلي نيمار دا سيلفا، غيابه عن صفوف فريقه سانتوس، بعد غاب عن منتخب بلاده في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026 هذا الشهر، بعد إصابته في الفخذ.

وذكرت شبكة "TNT Sports"البرازيلية، أن نيمار تم استبعاده من قائمة سانتوس للمباراة الافتتاحية في الدوري البرازيلي الممتاز ضد فاسكو دا جاما، المقرر لها يوم الأحد المقبل.

وخسر منتخب البرازيل من الأرجنتين، بنتيجة 4-1، في المباراة التي جمعتهما فجر اليوم الأخير، في الجولة الحادية عشر من تصفيات كأس العالم.

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